الأهلي يبحث عن استعادة الثقة في 3 مواجهات في شهر سبتمبر

جدة ـ بدر النهدي

حقق الأهلي بداية متواضعة في منافسات الموسم الحالي بدوري المحترفين، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه التعاون، على ملعب “الجوهرة المشعة”.

ويأمل جمهور الأهلي في عودة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى، خلال المرحلة المقبلة، من أجل الدخول مبكرا لدائرة المنافسة على لقب الدوري.

ويخوض الأهلي 3 مباريات خلال الشهر الحالي، ويستهل مشواره عقب استئناف فترة التوقف الدولي، بمواجهة أحد خارج ملعبه، في الرابع عشر من سبتمبر، على ملعب “الأمير محمد بن عبدالعزيز” بالمدينة المنورة.

وبعد أسبوع واحد، وبالتحديد في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، يستضيف الأهلي نظيره الحزم في “الجوهرة المشعة”، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويختتم الأهلي مبارياته في شهر سبتمبر، حين يخرج لملاقاة الباطن على ملعب “نادي الباطن”، في 29 سبتمبر، في ختام مواجهات الجولة الرابعة.