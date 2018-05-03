الأهلي يجدد لآل فتيل وينتظر عودة معتز والمقهوي

جدة- علي الغامدي

كشفت مصادر مقربة من البيت الأهلاوي، أن هناك توجها للابقاء على المدافع الإسترالي ميلجان لموسم رياضي آخر، بعد أن أبدى اللاعب رغبة في الاستمرار،

كما لاتزال الرؤية غير واضحة حول الثنائي ليوناردو، ومواطنه كلاوديمير، بينما تشير المصادر أن مباراتي السد القطري آسيويا ستكون هما الآخيرتين للاعبين مؤمن زكريا، وفيتفا.

من جهة أخرى، قطعت الإدارة الطريق على الأندية التي كانت تتفاوض مع المدافع الشاب محمد آل فتيل عندما جددت معه حتى عام 2021، وبذلك تبقى للإدارة الحالية فقط التجديد مع الدوليين معتز هوساوي، وحسين المقهوي، والمتوقع حسم أمرهما خلال اليومين القادمين بعد عودتهما من معسكر المنتخب للمشاركة مع الفريق آسيويا.

من ناحية أخرى احتفت ادارة النادي بفريق شباب الاهلي بطل الدوري الممتاز السعودي لدرجة الشباب .