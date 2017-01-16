الأهلي يختتم معسكره بلقاء دبي

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جدة – أحمد إلياس

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم اليوم مباراته الودية الوحيدة في معسكره الحالي بمدينة دبي، وذلك عندما يواجه فريق دبي على ملعب الأخير،

وكان الفريق الأهلاوي قد اختتم معسكره المقام حالياً في دبي مساء أمس بعد أن أجرى الفريق تدريباته الفنية واللياقية الصباحة والمسائية، التي اعتمد فيها الجهاز الفني على تدريبات لياقية خفيفة عبر اختصار التدريب في المركز الصحي وصالة الحديد بمقر معسكر الفريق،

وسيدخل جروس مواجهة اليوم من أجل الوقوف على الاستعداد الفني والبدني لجميع اللاعبين، وذلك بمنح الفرصة لجميع اللاعبين باللعب بتشكيلتين في شوطي المباراة؛ تحضيرا لمواجهة الشعلة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم ٢٠ من شهر يناير الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة،

وبطولة دوري جميل للمحترفين التي ينافس الفريق على الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، وينافس بقوة على صدارة البطولة.

من جهة أخرى استقبل القائمون على متجر النادي الأهلي طلاب ذوي الإعاقة (متلازمة داون) من مركز الرعاية المتطورة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بجدة، وتجولوا بالمتجر والتقطوا الصور التذكارية مع القائمين على المتجر، وفي مقدمتهم عبدالله الصبان، يأتي ذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية للنادي الأهلي ودوره المجتمعي .