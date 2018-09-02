الأهلي يخسر بالتعادل أمام التعاون

جدة – بدر النهدي

فرط الفرق الأهلاوي على أرضه ووسط جماهيره في فوز كان في متناول اليد عندما خرج متعادلا أمام ضيفه التعاون بهدف لمثله في اللقاء الذي احتضه ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة في ختام الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حيث بدأ الأهلي بهجوم مكثف منذ الدقائق الأولى للقاء قابله فريق التعاون بدفاع محكم وهجمات مرتدة سريعة أثمرت إحداها عن هدف التقدم عند الدقيقة 24 من اللقاء بعد كرة مشتركة بين سعيد المولد وريان الموسى لتجد مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا يلعب بكل هدوء على يسار العويس هدف تعاوني أول عكس مجرى اللعب هذا الهدف لم يغير من الأمر شيئا حيث استمر الحال على ماهو عليه هجوم أهلاوي تارة من اليمين وأخرى من اليسار وثالثة من العمق إلا أن دفاع التعاون بواسطة تنظيمه الدفاعي الجيد استطاع انهاء الشوط الأول متقدما.

الشوط الثاني لم يتغير عن سابقه حيث بدأه الأهلي كما بدأ الشوط الأول بذات الهجوم وبذات الأسماء لكن التغيير الوحيد أن الأهلي استطاع فقط بعد أربع دقائق من إدراك التعادل عن طريق نجمه حسين المقهوي بعد أن استثمر كرة زميله خورادو من القائم ليضعها في الشباك هدف تعادل في الدقيقة 49 هذا الهدف رفع من معنويات لاعبي الأهلي ومدربهم حيث واصلوا الهجوم واستطاعوا الوصول لمرمى التعاون كثيرا بل أنه وصلوا للشباك أربع مرات عن طريق السومة مرتين ودياجنيني ومهند عسيري الذي دفع به المدرب مع زميله عبدالرحمن غريب على حساب المقهوي وخورادو وقبلهم المؤشر بديلا لمعتز هوساوي لكن كل الأهداف الأربعة ألغيت بداعي التسلل لينهي الحكم اللقاء بتعادل الفريقين ايجابيا هدف لهدف.