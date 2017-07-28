الأهلي يخسر من العين وقونيا سبور وديا

جدة ـ البلاد

خسر الفريق الأهلاوي أمس، المواجهتين الوديتين، اللتين جمعتهما بفريقي العين الإماراتي، وقونيا سبور التركي؛ حيث خسر الأولى بهدفين نظيفين، وخسر الثانية بأربعة أهداف للا شيء ، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في النمسا، وبهذا يكون الفريق قد لعب سبع مباريات، كسب أربعا، وخسر ثلاثا، وسعى الجهاز الفني خلال الفترة الماضية إلى الوقوف على الجوانب الفنية، والتكتيكية، من خلال منح الفرصة لجميع اللاعبين؛ استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، والذي سيستهله بلقاء الاتفاق بدوري جميل، وهذا وسيلعب الفريق الجمعة القادم لقاء أمام القادسية استكمالًا لمراحل الإعداد.

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