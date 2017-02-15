الأهلي يرفض الحكم المحلي

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جدة – أحمد إلياس

قررت إدارة النادي الأهلي إسناد جميع مباريات الفريق المتبقية في بطولتي دوري جميل السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، إلى حكام أجانب، على أن يتكفل النادي التكاليف،

ويتبقى للأهلي 8 مباريات في الدوري، فيما وصل الفريق إلى الدور ربع النهائي بكأس خادم الحرمين، وأكد النادي، في بيان رسمي أمس، أن موقف النادي الأهلي من التحكيم المحلي في عدة أحداث سابقة، ليس تشكيكاً في أمانة الحكم المحلي، إنما في قدراته مع كامل الاحترام لشخصياتهم،

لذلك فإن إدارة النادي الأهلي تؤكد رغبتها بتكليف حكام أجانب لجميع اللقاءات القادمة للفريق الكروي الأول في مسابقة دوري جميل للمحترفين، وعددها ٨ مباريات، وما تبقى من مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يكونوا ذوي كفاءة عالية، وستتكفل إدارة النادي بتكاليف الحكام الأجانب؛ سواءً في جدة أو خارجها، وذلك تحقيقاً لأبسط مستويات العدالة للمنافسات المحلية.

واضاف البيان: نتمنى من لجنة التحكيم تطوير الحكم المحلي بكافة الطرق، بما يتناسب مع قوة المنافسة المحلية، وبما يحقق تطوير للتحكيم المحلي وفق تأهيل شامل وانتدابات خارجية للوصول للهدف المنشود، وذلك بقيادة رئيس لجنة الحكام المكلف مرعي العواجي، المساعد السابق للإنجليزي هاورد ويب رئيس دائرة التحكيم السابقة.