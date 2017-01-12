الأهلي يرفع عرضه للعويس لـ 30 مليونا

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جدة- البلاد

أفادت مصادر، أن إدارة النادي الأهلي، رفعت عرضها المالي المقدم إلى وكيل أعمال الحارس الشبابي محمد العويس، إلى 30 مليون ريال سعودي، لعقد يمتد إلى 6 أعوام.

وكانت إدارة الأهلي قد قدمت مبلغ 25 مليون لنفس المدة، لكن عروض المنافسين على ضم اللاعب، وخاصة فريق الهلال، أجبرت إدارة الأهلي على رفع العرض لوكيل أعمال اللاعب علي الرماح.

يذكر أن العويس (25 عامًا)، سيدخل الفترة الحرة في الـ 23 من الشهر الحالي، أي أنه حتى في حالة توقيعه لأي فريق في هذا الوقت لن يكشف للإعلام؛ لكي لا يتعرض للإيقاف كونه ؛لأنه ما زال لاعبا شبابيا.

وفي حال توقيع العويس للأهلي ستخاطب إدارة الأهلي نظيرتها في الشباب، للتنازل عما تبقى في عقد اللاعب، وفي حالة مبالغة نادي الشباب في العرض المالي، فسيتم ضم اللاعب مطلع الموسم الرياضي القادم ، دون دفع أي مبلغ لنادي الشباب.