الأهلي يزاحم على الصدارة والاتفاق يقسو على الفيحاء

متابعة- محمود العوضي

واصل فريق الأهلي، عروضه القوية، وحقق انتصاره الثاني على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتغلّبه مساءأمس ، على ضيفه الحزم، بهدفين دون رد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن( جولة الوطن) من البطولة.

سجل هدفي الأهلي، حسين المقهوي في الدقيقة الثالثة، بعد مجهود فردي مميز من السوري عمر السومة هدّاف الفريق، الذي كسر صيامه عن التهديف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 94. وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الـ11.

وكان فريق الاتفاق قد تقدم إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في إطار نفس (جولة الوطن). سجل أهداف الاتفاق الثلاثة لاعبه جوانكا في الدقائق 33 من ركلة جزاء و95 و97 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ، وشهدت المباراة طرد لاعبين من فريق الفيحاء هما: سامي الخيبري في الدقيقة 61 ، وتوفيق بوحيمد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع .

وبذلك يرتفع رصيد الاتفاق إلى 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتا لحين نهاية مباريات الجولة ، فيما ظل الفيحاء بلا نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير .ولحساب نفس الجولة، فاز فريق الفيصلي على نظيره أحد بهدفين دون رد.

سجل هدفي الفيصلي دييجو كالديرون في الدقيقة 57 ، وعبد العزيز البليشي بالدقيقة 92 ، كما أهدر فهد الأنصاري لاعب الفيصلي ركلة جزاء في الدقيقة 28 ، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 4 نقاط في المركز السابع ، فيما تراجع أحد للمركز الرابع عشر بدون نقاط .