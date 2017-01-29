الأهلي يشكو الشباب بسبب متأخرات مغربي

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جدة- البلاد

أعلن نادي الأهلي أنه تقدم بطلب لغرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم، لفتح ملف المبالغ المتأخرة من عقد اللاعب إسماعيل مغربي الذي انتقل من الأهلي إلى الشباب.

وأشار الأهلي في بيان أصدره أمس، إلى أن مطالبته بالمبالغ المتأخرة تأتي بعد أن تم تأجيل السداد في الفترة الصيفية، ليتمكن الشباب من تسجيل لاعبيه الجدد،

وأكد البيان أنه تم تقديم خطاب لغرفة فض المنازعات بهذه القضية، للبدء في الإجراءات النظامية حيال ذلك. المعروف أن مغربي انتقل من الأهلي للشباب في يوليو ،2015 في صفقة بلغت قيمها ستة ملايين ريال.

يذكر أن هناك أزمة مكتومة بين إدارتي الشباب والأهلي ؛ بسبب أزمة انتقال العويس للأهلي.