الأهلي يصرف النظر عن دي سوزا وفرنانديز

جدة- البلاد

صرفت إدارة الأهلي، النظر عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا مهاجم بارتيزان بلجراد الصربي، وذلك لعدم احترافية أندية أوروبا الشرقية في التعامل، إلى جانب محدودية وكلاء الأعمال،

ومغالاتهم في الأسعار. وكانت هناك موافقة مبدئية من إدارة بارتيزان على بيع عقد اللاعب، لكنها كانت تنتظر مصير الفريق في دوري الأبطال، لتعلن قرارها النهائي في الصفقة. كما أوقفت إدارة الأهلي،

مفاوضاتها مع التشيلي جونيور فرنانديز لاعب دينامو زغرب الكرواتي، والذي انتقل إليه من باير ليفركوزن الألماني في 2013. وذكرت تقارير، أن إدارة دينامو زغرب طالبت بـ 1.5 مليون يورو مبدئيا، وبعد موافقة الأهلي على هذا المبلغ، عادت الإدارة، ورفعت القيمة إلى 5 ملايين يورو، مما أدى إلى إيقاف المفاوضات بين الطرفين.