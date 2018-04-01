الرياضة

الأهلي يصل العين تحضيرًا لتراكتور سازي الإيراني

كتبه albilad_adminaccess_time15 / رجب / 1439 هـ       1 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

العين- وكالات
وصلت بعثة فريق الأهلي لكرة القدم إلى مدينة العين الإماراتية، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق تراكتور سازي الثلاثاء المقبل، على ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا. وقد أجرى الفريق أول تدريباته على الملعب، الذي سيحتضن المباراة؛ حيث أدت المجموعة التي خاضت لقاء الفيصلي تمرينات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات فنية ولياقية. يذكر أن الأهلي يتصدر فرق المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط.

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