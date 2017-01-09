الأهلي يضع عينه على محترف التعاون

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جدة- البلاد

بعد فشل الإدارة الأهلاوية في اتمام التعاقد مع نجم فريق القادسية العراقي سعد الأمير، والذي طالب المدرب السويسري جروس بالتعاقد معه ليحل بديلا عن المحترف البرازيلي لويس كارلوس، الذي فشل في إقناع الأهلاويين بمستواه،

وشكل عبئاً على الفريق الأهلاوي في بداية الموسم الحالي، بعد أن أحضره الأهلي بتوصية من مدرب الفريق السابق البرتغالي جوميز، لكنه لم يقدم مايشفع له بالبقاء مع الفريق خلال منافسات الموسم المتبقية .

وبدأت الادارة الاهلاوية تبحث عن محترف بديل لكارلوس واتجهت إلى التعاقد مع العراقي سعد الأمير لكنها لم تنجح في اتمام الصفقة لتحول البوصلة نحو القصيم،

وتحديداً إلى نادي التعاون الذي يضم في صفوفه المحترف البرازيلي المتألق وساندرو مانويل والذي باتت الادارة الأهلاوية تفكر في التعاقد معه، ليحل بديلاً عن الأمير الذي غالت إدارة القادسية في مطالبتها المالية؛ ماجعل الأهلاويين يصرفون النظر عن التعاقد معه .