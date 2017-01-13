الأهلي يضم الأمير رسميا

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جدة- البلاد

أعلنت إدارة نادي القادسية عن موافقتها النهائية للاستغناء عن سعد الأمير بنظام الانتقال النهائي بشراء عقد اللاعب، والمدة المتبقية فيه لصالح النادي الأهلي ،

وكان الراقي يبحث عن لاعب في خانة المحور يخلف البرازيلي لويز كارلوس الذي فشل فشلا ذريعا في تجربته مع الأهلي، ويعتبر الأمير أحد الأسماء المميزة في خانة المحور في دوري جميل للمحترفين ،

وسبق له أن خاض تجارب احترافية في أندية الكرخ و أربيل العراقيين، و مثل أيضا المنتخب العراقي الأولمبي والأول، و كانت تجاربه الخارجية في القادسية السعودي، وحاليا بنادي أهلي جدة .

و ميدانيا أدى لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي تمارينهم على ملعب نادي دبي في معسكرهم المقام حاليا بدولة الإمارات، واشتمل المران على تطبيق اللاعبين لتدريبات فنية و تكتيكية،

فيما كانت الفترة اللياقية في التمرين المسائي داخل صالة الحديد بذات النادي. وفي سياق مختلف قدمت إدارة النادي بقيادة أحمد المرزوقي أحر التعازي و المواساة في وفاة الشاعر المخضرم مساعد الرشيدي، الذي توفاه الله أمس .