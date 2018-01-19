الأهلي يضم المدافع العماني بن سعيد

جدة- البلاد

اقتربت إدارة النادي الأهلي من حسم إجراءات التعاقد مع المدافع العُماني فهمي بن سعيد، الحائز على لقب خليجي ٢٣ مع منتخب بلاده، وذلك كبديل للاعب النيجيري أبوا أبونا، الذي لم يقدم مايرضي طموحات الأهلاويين؛ حيث نال بن سعيد إعجاب النقاد في خليجي ٢٣.

من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة لـ “البلاد” أن إدارة الاهلي رفعت القائمة الآسيوية دون قيد الرباعي الأجنبي؛ حيث ترغب الإدارة مع الجهاز الفني المفاضلة بين الأجانب، بعد اكتمال التعاقد معهم، وانتظار نتيجة إصابة السومة، لاسيما أن نظام البطولة يجيز تغيير خمسة لاعبين قبل انطلاق أول مباراة في البطولة، والتي ستنطلق ٢٢فبراير المقبل.