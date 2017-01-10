الأهلي يطلب الفرج من الهلال بمبلغ ضخم

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الرياض- البلاد

تلقت إدارة نادي الهلال عرضاً مغرياً؛ من أجل التخلي عن لاعب وسط الفريق اللاعب سلمان الفرج، ليزيد العرض من أزمة الهلاليين في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت مصادر صحفية عن تلقي إدارة الهلال عرضاً كبيراً من النادي الأهلي الإماراتي؛ من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الهلالي سلمان الفرج، مقابل عرض مالي ضخم، وهو ما أجبر الإدارة الهلالية على التفكير في الأمر، والاستفادة المادية من بيع اللاعب،

خاصة وأن العرض يفوق عرض مسؤولي الزعيم بكثير، مما يجعلهم يواجهون مشكلة في الاحتفاظ باللاعب بين صفوف الفريق. ويواجه نادي الهلال مشكلة في الاحتفاظ بلاعبيه في الفترة الحالية؛ بسبب العروض الضخمة المقدمة لعدد من اللاعبين بالاضافة لارتفاع أسعار الصفقات البديلة.