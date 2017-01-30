الأهلي يعاود تدريباته للديربي وجروس في ورطة لغياب السومه

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جدة – أحمد إلياس

أستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء أمس، تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل لبداية الجدية في استعداده لمواجهة الديربي أمام فريق الاتحاد الجمعة المقبلة، ضمن الجولة السابعة عشرة لدوري جميل للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة.

من جهة أخرى سيبدأ جروس في وضع حلوله الفنية خلال المناورة التي سيجريها الفريق لتعويض غياب هداف الفريق عمر السومه، الذي يجيد التصويب من خارج منطقة الجزاء، وهي الحلول التي يعتمدها جروس في المباريات الكبيرة،

ومن المتوقع أن يعتمد في التدريبات على مهند عسيري لتعويض غياب السومه في الهجوم، وعلى اللاعب تيسير الجاسم في التصويب على مرمى الاتحاد.