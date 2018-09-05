الأهلي يعود للتدريبات والسعيد في الجماعية

جدة – بدر النهدي

أستأنف الفريق الأول بالنادي الاهلي تدريباته مساء أمس على ملعب الأمير محمدالعبدالله الفيصل بمقر النادي ، بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني للاعبين إثر فراغهم من لقاء الجولة الأولى ،

واستهل الأرجنتيني بابلو غويدي الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين ، تناول فيه أبرز الحالات و الأخطاء والأداء العام للفريق في المباراة الماضية ، مطالباً اللاعبين بالعمل الجاد ومضاعفة الجهد و تنفيذ المتطلبات الفنية ، قبل أن يقوم بتوضيح البرنامج الإعدادي استعداداً للمواجهات المقبلة ،

وقسم المدرب خلال التدريبات عناصر الفريق إلى مجموعتين و أقام مناورة بينهما على كامل مساحة الملعب اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية ,

وشهدت التدريبات مشاركة المحترف المصري عبدالله السعيد للمجموعة وذلك بعد أن أنهى برنامجه الإعدادي للبت في المشاركة مع الفريق بالمباريات الرسمية ، كما شهدت التدريبات انضمام الكابتن محمد الزبيدي المنتقل حديثاً لصفوف النادي الأهلي قادماً من نادي الاتفاق لتدريبات الفريق ،

فيما غاب الخماسي الدولي ياسر المسيليم و محمد العويس وسعيد المولد و معتز هوساوي و حسين المقهوي لتواجدهم بصفوف المنتخب السعوي كما غاب الثلاثي السوري عمر السومه و التشيلي باولو دياز و لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس لانضمامهم أيضاً لمنتخبات بلادهم .