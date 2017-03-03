الأهلي يغرد آسيويًا

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سليمان مخاشن

وصل فريق الأهلي لنهائي آسيا مرتين، وحاليا في الطريق للنهائي الثالث، ففي عام 1405 استضاف النادي نهائيات بطولة كأس آسيا على ملعب الأمير محمًد العبدالله الفيصل، في عهد رئاسة الأمير خالد بن عبدالله للفترة الرئاسية الثانية، ووصل الأهلي للنهائي مع فريق دايو الكوري، وشرف المباراة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، ورغم أن الأهلي تقدم بهدف طلال الصبحي.

وتبقى على نهاية المباراة 13 دقيقة ويحقق الأهلي كأس آسيا. لم يكن الحارس المترو في يومه، ليخسر الأهلي 3/1 ، وحقق الأهلي الميداليات الفضية، وكسب شرف كونه أول فريق سعودي يستضيف البطولة الآسيوية – أبطال الدوري – ومثل الأهلي الأندية السعودية باعتباره بطل الدوري للموسم الرياضي 1403 / 1404، ليعود للعب مرة ثانية على النهائي لموسم ،1435 بعد تغلبه على الاتحاد، والأحداث التي صاحبت المباراة ليتم إيقاف ظهير الأهلي منصور الحربي، ولم يكن الخبير جاروليم مدرب الأهلي يعلم أنه في النهائي سوف يستغل الفريق الكوري خانة غياب اللاعب الأساسي ليسجلوا، ويفتحوا ثغرة ليكرر الأهلي خسارته لنهائي آسيا بثلاثية أخرى.

نقاط

الذين هاجموا إدارة المرزوقي نريد أن نسمع، ماذا سيقولون؟ بعد أن يلعب الاتحاد مع الهلال، والنصر مع الهلال.

– الأهلي نال ظلما في جدول الدوري

رغم أنه بطل الدوري، والذي أعرفه وموجود في تاريخ الرياضة عندنا، أن بطل الدوري والوصيف يلعبان آخر مباراة مع بعضهما في الدوري.

* للتاريخ عندما حقق الأهلي الدوري 1403

كان الجدول قاسيا جدا على الأهلي. لعب أول مباراة في الدوري “ديربي” مع الاتحاد، ثم النصر، والهلال، والوحدة، وكانوا من أقوي المنافسين وهزمهم. وكأن جدول الدوري عقوبة لبطل كأس الملك الذي حققه الأهلي عام 1402، وفي القسم الثاني من الدوري تم اختيار سبعة من لاعبي الأهلي الأساسيين للمنتخب مع استمرار مباريات الدوري. ليظهر من درجة الشباب لاعبون، مع الفريق الأول من اختيار المدرب سانتانا، مثل: حسام وباسم أبو داؤد ويحيى عامر ويوسف عنبر، إلى جانب دابو وصمدو. وأحمد الصغير ويحقق الأهلي اللقب، ويحل نادي الاتحاد وصيفا.