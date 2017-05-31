الأهلي يفاوض اليخاندرو الأسباني

جدة- البلاد

كشفت مصادر عن إجراء الأهلي مفاوضات مع اللاعب الأسباني اليخاندرو بوزويلو صانع ألعاب جينك البلجيكي، والذي يبلغ من العمر 25 عاماً، فيما لم يتبين بعد حقيقة تلك المفاوضات؛ حيث نفت مصادر أخرى تلك الأنباء، وقالت: إن اللاعب محط أنظار بايرن ميونيخ، وبروسيا دروتموند الألمانيين، من ناحية أخرى، نال الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على أهلي دبي إشادات كبيرة من الرياضيين ؛ حيث تفاعل الوسط الرياضي مع الفوز، وأكد الجميع أن الأهلي نجح في التأهل، رغم الظروف القاسية التي مر بها.

مرتبط