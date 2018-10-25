الأهلي يفوز بخماسية على الفتح

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وافتتح التسجيل لاعب الأهلي تافاريس في الدقيقة 17 ، ثم أضاف عمر السومه هدفين في الدقيقتين 42 و58 ، بعدها قلص لاعب الفتح توكو الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 70، ثم عاد تافاريس لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 76 ، وأضاف الخامس عبدالفتاح عسيري بالدقيقة 83 ، ليتقدم الأهلي إلى المركز الثاني مؤقتا لحين نهاية الجولة برصيد 16 نقطة ، و تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز السابع .

ويحل فريق الأهلي بالجولة القادمة ضيفا على النصر المتصدر في الثالث من نوفمبر ، في حين يواجه الفتح نظيره الفيحاء .