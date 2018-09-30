الأهلي يفوز على الباطن ويقترب من الصدارة

جدة- البلاد

حقق الأهلي فوزًا على حساب ضيفه الباطن 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدفا المباراة اللاعب عبدالله السعيد في الدقيقة 15 ، و نوح الموسى في الدقيقة53 ، ليرفع الأهلي رصيده لـ 10 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

وكانت الجولة الرابعة قد انطلقت الاثنين بمواجهتين، حيث واصل الهلال والنصر سلسلة انتصاراتهما بالفوز على حساب الفتح والتعاون، على الترتيب، ليصل كل فريق إلى 12 نقطة بفارق الأهداف لصالح الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز الـ 11، والتعاون عند 5 نقاط في المركز السابع.

وتواصلت مباريات الجولة، الأربعاء حيث حصد الاتحاد أول نقطة له هذا الموسم في المركز الـ 16 بعد التعادل 2-2 أمام الوحدة الذي رفع رصيده لـ 6 نقاط في المركز السادس.

وأقيمت الخميس مباراتان، حيث تعادل الاتفاق أمام أحد بدون أهداف ليرتقي الاتفاق للمركز الرابع برصيد 8 نقاط، ويحصد فريق أحد أول نقطة هذا الموسم في المركز الـ 14، فيما حقق الحزم فوزه الأول في الدوري؛ بعدما تخطى ضيفه الفيصلي 2-1، ليرفع الحزم رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط في المركز التاسع.

وأقيمت الجمعة مباراتان، حيث حقق الفيحاء فوزه الأول هذا الموسم بعد تخطي ضيفه القادسية 4-2 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ليرفع رصيده لـ 3 نقاط في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز العاشر. وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الرائد والشباب.

فرفع الشباب رصيده لـ 8 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الرائد رصيده لنقطتين في المركز الـ 13.