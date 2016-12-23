العدد 21793 24 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأهلي يقسو على الاتفاق برباعية

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الأهلي يقسو على الاتفاق برباعية
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حقق الأهلي فوزاً كبيراً أمام ضيفه الاتفاق 4-1 في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

افتتح اللاعب محمد أمان أهداف الأهلي في الدقيقة 20، قبل أن ينجح اللاعب هزاع الهزاع في إدراك التعادل للاتفاق في الدقيقة 23، بعد بدقيقة عاد الأهلي للتقدم عن طريق مهاجمه عمر السومة.

في الشوط الثاني ضاعف الأهلي تقدمه بهدف ثالث عن طريق علي عواجي في الدقيقة 60، قبل أن يعود السومة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة انفرد الأهلي بوصافة دوري جميل مؤقتاً بـ 31 نقطة، انتظارا لنتيجة مباراة الاتحاد صاحب نفس الرصيد أمام الرائد اليوم لحساب نفس الجولة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.

التصنيف: الرياضة

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