الأهلي يقطع الطريق على الهلال ويوقع مع (القطرية) الأسبوع المقبل

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جدة ـ البلاد

قطع الأهلاويون الطريق أمام محاولات الهلاليين الحثيثة والتي قادها عضو شرف هلالي بارز عرف بدعمه للنادي في السنوات الأخيرة لاستمالة شركة الطيران القطرية لرعاية نادي الهلال عوضا عن موبايلي والتي فض الهلاليون الشراكة معها بالتراضي

حيث رفض مسؤولو القطرية التفريط في رعاية الأهلي والتي حققت الشركة معه ارباحا كبيرة لم تشهدها من قبل فاقت 3 مليارات ريال حيث اتفق الطرفان الأهلي والقطرية على توقيع العقد الجديد ولمدة ثلاث سنوات قادمة بدلا من سنتين التي نص عليها العقد السابق والذي كان لثلاث سنوات مع أفضلية التجديد لسنتين وذلك في مطلع الأسبوع المقبل بالدوحة مع زيادة في قيمة العقد عن السابق والذي كان 16 مليون دولار أي مايعادل 60 مليون ريال هذا وسوف يبدأ العقد الجديد مع بداية الموسم الرياضي المقبل.

وكان من المقرر أن يوقع الأهلاويون والقطرية على هامش مباراة الأهلي وبرشلونة لكن الأهلاويين رأوا أن يؤجل التوقيع لوقت آخر حتى يأخذ حقه الإعلامي الذي يستحقه حدث كبير بهذا الشكل أدى انشغال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر لتأجيله أكثر من مرة

من جهة أخرى كشفت مصادر (البلاد) الخاصة أن الأنباء التي راجت في الأيام الماضية عن أن ايقاف طيران (المها) من العمل في السعودية سيقف عائقا بين الأهلي والتجديد مع (القطرية) عار عن الصحة حيث أن المها خطوط تعمل تحت مظلة الخطوط القطرية الأم الشريك الرسمي للأهلي.