الأهلي يلحق الخسارة الأولى بالنصر

ألحق فريق الأهلي الخسارة الأولى بمضيفه النصر بهدفين دون رد اليوم في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

ولعب المحترف عمر السومه دور البطولة في المباراة ليقود فريقه الأهلي إلى الفوز عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة 75 بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله إلى أرض الملعب، ثم تسبب بركلة جزاء لصالح فريقه ، سجلها المحترف دجانيني تافاريس في الدقيقة 94 ، ليرفع رصيد الأهلي ويحقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 19 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على النصر ، الذي تراجع للمركز الثالث .

ويلتقي فريق الأهلي مع القادسية الجمعة القادمة ضمن مباريات الجولة التاسعة ، فيما يحل النصر ضيفا على الاتفاق الأحد مابعد القادم .