العدد 21803 03 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأهلي يلغي عقد لوبيز وسعد الأمير البديل

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الأهلي يلغي عقد لوبيز وسعد الأمير البديل
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جدة – أحمد إلياس

أنهت إدارة النادي الأهلي مساء أمس عقد اللاعب البرازيلي كارلوس لوبيز مع أول أيام فترة التوقف الشتوية وسيقوم الأهلاويون بالتعاقد مع اللاعب العراقي سعد عبد الأمير في مركز محور الارتكاز بديلاً عن لوبيز ليتمكن عبد الأمير من الانضمام لصفوف الفريق الاهلاوي، قبل العودة للمباريات الرسمية بعد فترة توقف دوري جميل للمحترفين، التحركات الاهلاوية بدأت منذ أيام وقام جروس بإبعاد لوبيز عن تشكيلة الفريق في المباريات الاخيرة في مؤشر لعدم رضاه الفني على اللاعب ورغبته في البحث عن بديل عنه خلال الفترة الشتوية .

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التصنيف: الرياضة

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