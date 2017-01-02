الأهلي يلغي عقد لوبيز وسعد الأمير البديل
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جدة – أحمد إلياس
أنهت إدارة النادي الأهلي مساء أمس عقد اللاعب البرازيلي كارلوس لوبيز مع أول أيام فترة التوقف الشتوية وسيقوم الأهلاويون بالتعاقد مع اللاعب العراقي سعد عبد الأمير في مركز محور الارتكاز بديلاً عن لوبيز ليتمكن عبد الأمير من الانضمام لصفوف الفريق الاهلاوي، قبل العودة للمباريات الرسمية بعد فترة توقف دوري جميل للمحترفين، التحركات الاهلاوية بدأت منذ أيام وقام جروس بإبعاد لوبيز عن تشكيلة الفريق في المباريات الاخيرة في مؤشر لعدم رضاه الفني على اللاعب ورغبته في البحث عن بديل عنه خلال الفترة الشتوية .
الوسوم:سعد الأمير
التصنيف: الرياضة
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