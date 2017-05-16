الأهلي ينتظر أعضاء شرفه قبل النهائي

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جدة – أحمد إلياس

تواجد الأمير فيصل بن خالد، رئيس الهيئة المالية بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الكروي الأول المغلقة؛ استعداداً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الخميس القادم، بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة)، وبدأ جروس تدريباته، باللياقة، اتبعها بتدريب تكتيكي على الملعب بالكامل، وينتظر أن يتواجد في تدريبات اليوم العديد من أعضاء شرف النادي، يتقدمهم المرشح بقوة لرئاسة النادي الأمير فهد بن خالد؛ لدعم اللاعبين معنوياً قبل النهائي الكبير. من جانبه، ينتظر أن يقوم الأهلاويون في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القادمة، بحملات قوية لدعم الفريق؛ نفسياً ومعنوياً، وبدأت الجماهير في شراء تذاكر النهائي، بشكل مكثف، وطالبت بمساندة اللاعبين في صفحاتهم الرسمية بالسوشيال ميديا.