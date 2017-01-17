الأهلي ينهي معسكره الخارجي برباعية دبي وجروس يريح الفريق

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متابعة – احمد الياس

منح السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الاهلي الاول لكرة القدم لاعبين الفريق اجازة عن التدريبات الفنية اليوم بعد عودة البعثة من دبي وفراغ معسكر الفريق الاول بها على ان يعاود اللاعبين تدريباتهم غداً الاربعاء استعداداً لمواجهة الشعلة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبلة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة .

وكان الفريق الاهلاوي قد اختتم معسكره في ديي الذي امتد عشرة ايام واجرى الفريق تدريبات صباحية خفيفة قبل ان يخوض الاهلي مساءً مراجهة ودية أمام نادي دبي الاماراتي انتهت اهلاوية بأربعة اهداف لهدفين سجلها اللاعبين مهند عسيري هدفين بينها هدف مميز باكوارد وهدفين للاعبين علي عواجي ورائد الغامدي،

وقامت إدارة بتبادل الهدايا مع الاشقاء في نادي دبي وقدمت الادارة شكرها الكبير للاستضافة وتقديمها كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية خلال معسكر الفريق واستضافة ملعب دبي لتدريبات الفريق خلال فترة المعسكر .

هذا سينضم الضيف الجديد سعد الأمير رسمياً للتدريبات الجماعية غدا كبديل للبرازيلي لوبيز كارلوس الذي خالصته الادراة ، لتقفل الادارة ملف اللاعبين الاجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية .