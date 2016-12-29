الأهلي يهزم الزمالك 2-صفر ويواصل تفوقه في الدوري المصري

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واصل المارد الأحمر الأهلي تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر ويوسع الفارق في الصدارة يوم الخميس.

ووضع مؤمن زكريا الأهلي في المقدمة بعد 22 دقيقة.

وأكد البديل جونيور أجاي تفوق حامل اللقب في الدقيقة الأخيرة بضربة رأس من أول لمسة له في اللقاء.

ويملك الأهلي – الذي خسر مرة واحدة أمام الزمالك في الدوري في آخر 12 عاما – 45 نقطة من 17 مباراة.

بعد أن حافظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

وبقي الزمالك ثالثا ولديه 34 نقطة لكنه خاض مباراتين أقل من الأهلي.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف الأهلي وتتبقى له مباراتان أيضا