الأهلي يواصل الصدارة بثلاثية في الشباك الفتحاوية

متابعة- حمود الزهراني

نجح الأهلي في المحافظة على صدارته للدوري السعودي للمحترفين، بعد تغلبه مساء أمس على مضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء، الذي احتضنه ملعب الامير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات جولة ” البيعة” من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء تقدم الأهلي عن طريق لاعبه اليوناني فيتفا بعد كرة جميلة في الدقيقة التاسعة، لعبها بمهارة عالية على يمين الحارس الفتحاوي على المزيدي، قبل أن يعادل التونسي عبدالقادر الوسلاتي للفتح عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 18، ليعود الأهلي للتقدم عن طريق مهند عسيري بهدفين متتالين، في أقل من ثمان دقائق عبر رأسيتين في الدقائق 31 ، 38 أنهى بها الأهلي الشوط الأول، متقدما بثلاثة أهداف لواحد، وفي الشوط الثاني أهدر الفريقان عددا من الفرص، كان أبرزها إهدار مهاجم الفتح على الزقعان لركلة جزاء للفتح في الدقيقة 66 ، لتنتهي المواجهة بتفوق الأهلي بثلاثية لهدف، ليبتعد الأهلي في الصدارة برصيد 31 نقطة، فيما بقي الفتح عاشراً برصيد 17 نقطة .