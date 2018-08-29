الأوروبيون يسجلون انبهارهم بالأحساء

الدمام-حمود الزهراني

حصد مهرجان ساوند أون ٨٠٠٠ زائر خلال أول يومين له عقب افتتاحه في محافظة الأحساء على أرض المعارض الدولية، حيث شمل المهرجان عروضا للمسرحية الفرنسية الكوميدية تعرض لاول مره في الشرق الأوسط وعروض للسيرك العالمي شارك فيه عدد كبير من المحترفي وعارضين أوروبيين وعارضات.

وأكدت الفنانة الايطالية أنى سبوفستين أن الأجواء الحارة في المملكة كانت هدفا لها ومحفزا كبيرا للمشاركة في تقديم عروض الفقاعات الخاص بها في المملكة بعد جولة في عدد من الدول الأوروبية لتقديم عروضها.

وشددت إلى أن عرض الفقاعات في المملكة أشبه بتحدي كبير وذلك لأن الفقاعات لا تتأقلم مع الحرارة بسهولة وتؤدي لانفجارها سريعا مما قد يؤثر على العرض، إلا أن ذلك لم يحدث وقد استطاع فريقها تدارك الأمر وقد نجح العرض بشكل لم تتوقعه أبدا وذلك بناء على تفاعل وردود افعال الحضور الكبير والملفت في الأول والثاني من المهرجان.

فيما عبرت سبوفستين قائلة ” إنه من الجميل فعلا زيارة المملكة والتعامل مع المجتمع والثقافة المحلية، كان ملفتا جدا كيفية تعطش الجمهور لتبادل الثقافات، فهم بقدر ما كانوا مميزين بابراز الثقافة المحلية للمملكة كانوا متعطشين أيضا للثقافة الأوروبية في العروض التي قدمت في المهرجان”.

وأضافت سبوفستين ” يعتقد كثير من البشر أن عروض الفقاعات تقتصر فقط على نفخها والتلاعب بها، بينما عروض الفقاعات أصبحت فنا مميزا لا يتقنه الكثيرون، وهو في تطور عالمي مستمر”.

على صعيد آخر أشارت سبوفستين إلى أنها لم تتوقع تفاعلا عاليا ولكنها تفاجئت بوعي وحماسة الجمهور للعروض، وقد تبلور ذلك لديها من خلال عدد الحاضرين من الجمهور ومن خلال الاسئلة المتكررة حول ماهية فن الفقاعات وأسراره.

يذكر أن مهرجان ساوند أون من تنظيم شركة نوفان للترفيه والمشاريع السياحية بدعم من الهيئة العامة للترفيه حيث تستمر فعاليات المهرجان.