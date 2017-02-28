الأوسكار يوزع جوائزه و(مون لايت) الأفضل بعد خطأ تاريخي

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لوس انجلوس ــ وكالات

أعلنت اكاديمية العلوم والفنون السينمائية الاميركية (أوسكار) أسماء الفائزين في دورتها 89 خلال حفل اقيم في هوليود بلوس انجلوس.

وفاز فيلم الدراما “مون لايت” بجائزة افضل فيلم، وفاز “ماهر شالا علي” بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم الذي يلعب فيه دور تاجر مخدرات.وجاء إعلان فوز الفيلم بعد خطأ غير مسبوق في تاريخ الأوسكار، عندما اعلن فوز الفيلم الموسيقي “لا لا لاند” بجائزة أفضل فيلم.

واعتلى فريق عمل “لا لا لاند” المسرح لإلقاء كلمات قبول الجائزة، وفجأة قاطعهم أحد المنتجين قائلا ان الجائزة ذهبت للفيلم الخطأ، وإن “مون لايت” هو الفيلم الفائز.وحاول الممثل والمخرج المخضرم وارن بيتي شرح ما حدث قائلا إنه وفاي دوناواي أعلنا الفائز الخطأ، لأن المغلف الذي تسلماه حمل بالخطأ اسم ايما ستون الحائزة على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “لا لا لاند”.

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى يسي افليك عن فيلم “مانشستر باي ذا سي”، وهذه أول جائزة أوسكار لأفليك ، وهو الشقيق الأصغر للممثل والمخرج بن أفليك. وفازت الممثلة الأميركية إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي “لا لا لاند”. وهذه أول جائزة أوسكار تنالها ستون .