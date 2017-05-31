الأولمبي يصل لدور الثمانية من بطولة القادسية .. والمري يشكر الداعمين

الدمام – حمود الزهراني

قدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القادسية ” 15 ” الرمضانية لعام 1438هـ والتي تحمل شعار ” كلنا جنود للوطن ” راشد بن صالح المري جزيل الشكر والعرفان لشركاء النجاح في البطولة لدعمهم المتواصل وسعيهم الجاد في الرقي بمستوى البطولة وخدمة الشباب الرياضي كما قدم الشكر للشخصيات الرياضية التي تدعم البطولة ممثلة في ابراهيم الخميس والمهندس سعيد الزويد في الوقت الذي لم ينسى الجهود الكبيرة المبذولة من الإعلامي المميز الاستاذ علي هبه في تغطيته أحداث البطولة عبر قناة الدمام DMM .

وعلى الصعيد الميداني ضمن فريق الأولمبي تأهله لدور الثمانية بعد أن كسب المواجهة التي جمعته مع فريق السالمية وبهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى حيث تمكن قائد الأولمبي الكابتن راشد الشمري من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 29 من تسديدة قوية كما أضاف زميله عبد الله البقمي الهدف الثاني عند الدقيقة 54 فيما كان الرد متأخراً من السالمية في الدقيقة الأخيرة من المباراة بالهدف الذي سجله اللاعب علي الشبيب مع حصول لاعب السالمية ناصر العجيل على كرت أحمر و تتويج لاعب الأولمبي محمد المويجد بجائزة أفضل لاعب و المقدمة من مطعم كاري ان هاري بذلك يصل الأولمبي للنقطة السادسة في صدارة الترتيب ويبقى السالمية على نقاطة الثلاث.

وفي المباراة الثانية سيطر التعادل الإيجابي بهدفين على المواجهة القوية التي جمعت بين الصواري و العميد حيث بدأ مهاجم الصواري سلمان الرحيمان مهرجان الأهداف في الدقيقة 20 من الشوط الأول الا أن الرد كان قاسياً من العميد بهدفين الأول كان من تسجيل اللاعب أحمد المحيفيظ و الثاني من توقيع المدافع محمد الخليفة كما شهدت الدقائق الأخيرة حالة طرد للاعب الصواري سند الشمري الا أنه عاد بهدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب مرتضى البرية منهياً بها أحداث المباراة والتي أوصلت الصواري لثلاث نقاط من ثلاث تعادلات فيما كسب العميد نقطة واحدة مع بقاء مباراة في الجولة الثالثة وحصل لاعب العميد عبد الرحمن المفتاح على جائزة أفضل لاعب.

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