الإثارة تتواصل في منافسات البلوت بالرياض

الرياض- البلاد

تواصلت الإثارة في منافسات اليوم الثاني من أيام بطولة المملكة الثانية للبلوت، على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي تقام منافساتها في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر،

وشهد اليوم الثاني مشاركة 5120 لاعبًا ضمن التصفيات الأولية من البطولة، وسط حماس وإثارة كبيرين بين المتسابقين وتنافس متواصل طوال الجولات التي بدأت من الـ 4.00 عصرًا واستمرت حتى الـ 12.00 من منتصف الليل، حيث تأهل في اليوم الأول 2560 لاعبًا من أصل 5120 لاعبًا، وشارك في كل جولة من الجولات الخمسة 1024 لاعبًا، وأشرف عليهم 292 حكمًا.

يشار إلى أن الجوائز المالية المرصودة لهذه البطولة تبلغ مليوني ريال، لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، وسيحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 500 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 200 ألف ريال.

من جانب آخر، تستكمل اليوم منافسات اليوم الثاني في بطولة المملكة الثانية للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة عند الـ 4.00 عصرًا في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، حيث سيشارك في التصفيات الأولية 5120 لاعبًا، وتستمر المنافسات حتى الـ 12.00 عند منتصف الليل.

وتأتي البطولة ضمن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة، ومن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة في المملكة، في مقدمتها لعبة “البلوت” التي تعد إحدى الألعاب الشعبية، وتحظى باهتمام كبير من كافة الفئات العمرية.