الإحصاء : ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية 17.76٪

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat)، اليوم، تقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa .

وأوضح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2018م بنسبة 17.76% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وقد شهد القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بلغَتْ نسبتُه 44.02% بالأسعار الجارية، و 1.33% بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2017 م.

كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة ناتجُه المحلي بنسبة 18.01% بالأسعار الجارية و 4.01% بالأسعار الثابتة بالمقارنةِ مع الربع الثاني من العام السابق 2017م ، كما أظهر التقرير أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبتُه 3.95% بالأسعار الجارية، و1.79% بالأسعار الثابتة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.