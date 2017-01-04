الإحصاء: معايير جديدة لتعداد السكان 2020 تلبي 3 أهداف أساسية

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جدة ــــ البلاد

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن معايير جديدة لتعداد السكان 2020 تلبي 3 أهداف أساسية؛ إذ سيعتمد على السجلات الإدارية (رقم الهوية الوطنية ، ورقم هوية المقيم وأيضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى) ويرتبط بالعنوان الوطني، ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة؛ كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

الجدير بالذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهـيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين ، وأجري أول تعداد للسكان في المملكة في عام 1394هـ ، وآخر تعداد تم كان في (2010- 1431).