الإحصاء : 94.2٪ من سكان المملكة يتمتعون بصحة جيدة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) اليوم الخميس 13 ذي القعدة 1439هـ الموافق 26 يوليو 2018م تقرير نتائج مسح صحة الأسرة 2017م، ضمن نتائج المسوح الجديدة التي تصدرها الهيئة

ويعد المسح الأول في مجال صحة الأسرة والذي تم تنفيذه خلال الفترة من (21/2/1439إلى 15/3/1439ه) الموافق (10/11/2017 إلى 3/12/2017م)؛ ليشكل أحد أهم مصادر البيانات اللازمة للتخطيط التنموي في المجالات الصحية والاجتماعية على المستوى الوطني، وتحتوي النشرة على أكثر من 85 مؤشرًا عن الظواهر الصحية والاجتماعية، وعن صحة الأسرة في المملكة.

وقد أوضحت النتائج أن نسبة 94.2٪ من السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية وبالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا 93.5٪، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات 91.7٪ يتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدًا، كما أشارت النتائج أن 25.4٪ من السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين بلغت نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة 37.1٪، تبلغ نسبة السعوديين منهم 13.9٪، و غير السعوديين 75.4٪.

كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة السكان المصابين بأمراض مزمنة تم تشخصيها من قبل طبيب في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) هي الأعلى سواء للسكان الذكور أو الإناث، فقد بلغت النسبة في هذه الفئة 73.8٪ للإناث مقابل 67.8٪ للذكور، حيث بلغت نسبة الذين تم تشخصيهم من قبل طبيب بأنهم مصابين بمرض السكري 8.5٪ بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر)، بواقع 8.7٪ نسبة الذكور المشخصين بإصابتهم بهذا المرض و8.3٪ نسبة الإناث المصابات به، في حين بلغت نسبة السكان السعوديين الذين تم تشخصيهم بأنهم مصابين بمرض السكري 10.1٪، بواقع 10.4٪ نسبة الذكور السعوديين، و 9.8٪ نسبة الإناث السعوديات.

وبلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم الذين تم تشخصيهم بأنهم مصابون بأحد أمراض السرطان 0.17٪، فيما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض القلب والشرايين 1.14٪، كما أظهرت نتائج مسح صحة الأسرة أن معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات بلغ 2.35٪، فيما بلغ معدل الخصوبة الكلي بالمملكة (2) مولود لكل امرأة من النساء في المملكة، وبلغت نسبة الولادات التي تمت من قبل أطباء مختصين 99.7٪.