الإدارة تسابق الزمن لاختيار المحترف السادس

جدة – البلاد

يسير الأهلي في أكثر من اتجاه لحسم اختيار محترفه السادس، وذلك قبل أيام من انطلاق دوري جميل للمحترفين. ووجد الأهلي نفسه في مشكلة كبيرة، بعدما سادت حالة من عدم الرضا على أداء النيجيري جوفري أبوابونا، خلال معسكر النمسا الأخير، ولم يقنع أداء أبوابونا الأهلاويين طوال المعسكر، ورمت إدارة الأهلي الكرة في ملعب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لاتخاذ القرار الحاسم بشأن اللاعب؛ حيث عرضوا عليه الإبقاء على العراقي سعد الأمير، مقابل فسخ عقد اللاعب النيجيري. في نفس السياق، يتحرك الأهلي في اتجاه آخر لحسم صفقة هجومية، حيث منح اللاعب الكوستاريكي براين رويز، لاعب سبوتنج لشبونة البرتغالي، مهلة أخيرة؛ للرد على العرض الذي قدمته له. كما وضعت الإدارة الأهلاوية ثلاثة لاعبين، ليكون أحدهم خيارًا بديلاً في حال رفض اللاعب.من ناحية أخرى، عاود الفريق أمس تدريباته اليومية، وذلك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة يومين، بعد العودة من معسكر النمسا، وسيلاقي الفريق ، القادسية غدا، وديًا، وقد شهدت التدريبات غياب المهاجم عمر السومة، بإذن مسبق من إدارة الكرة.

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