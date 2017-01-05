العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الإسكان تتيح سلفة مالية من حساب الضمان للمشاريع العقارية

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الإسكان تتيح سلفة مالية من حساب الضمان للمشاريع العقارية
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الرياض ــ البلاد

أعلنت وزارة الإسكان عن موافقتها على السلف المالية من حساب الضمان للمشاريع العقارية.

وأتاحت لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة الإسكان إمكانية استفادة المطورين العقاريين من حساب الضمان للمشاريع المرخصة ببيع وحداتها العقارية قبل أو أثناء التنفيذ من خلال طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية، أو أي تمويل آخر لصالح المشروع العقاري الذي يشرف عليه المطور نفسه.
واشترطت اللجنة لموافقتها على طلب السلفة المالية من حسابات الضمان لتلك المشاريع التقدم لها برغبة المطور العقاري في سلفة مالية من حساب الضمان المخصص للمشروع على أن يتم تقديم سند لأمر باسم حساب الضمان الخاص للمشروع بقيمة مساوية لقيمة السلفة.
وأشارت إلى أن من أهم متطلبات الموافقة على إصدار تراخيص البيع على الخارطة فتح حساب الضمان لدى أحد فروع البنوك المحلية.

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التصنيف: اقتصاد

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