(الإسكان) تحسم الجدل بشان دفع رسوم الأراضي المباعة

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جدة ــ البلاد

حسمت وزارة الإسكان ملف استحقاق الرسوم على الأراضي البيضاء في حال نقل ملكية الأراضي وبيعها في الشهر الأخير من الاستحقاق، بتأكيدها حق دفع الرسوم، منذ صدور الفاتورة وحتى 12 شهرا، ما لم تخرج الأرض من قائمة الأراضي المستحقة لدفع الرسوم بتطويرها.

وقال المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، المهندس محمد المديهيم أن بيع الأرض ونقل ملكيتها في الشهر الحادي عشر من صدور الفاتورة أو قبل أيام من استحقاقها للدفع، لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم، وهو المطالب بالسداد وليس المالك الجديد للأرض.

ولفت المديهيم الى إن الفاتورة الجديدة للأرض تستحق من المالك الجديد، ويظل المالك الأول مطالبا بسداد الفاتورة الأولى، مستبعدا أن يتم توفير قاعدة بيانات مفتوحة ومتاحة لمختلف الأراضي، بما يمكن أي مشتر من الاطلاع على الأرض التي ينوي شراءها بحيث يعرف ما عليها من رسوم.