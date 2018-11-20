الإسكان تسلم أراضي مجانية للمواطنين

الرياض – البلاد

سلمت وزارة الإسكان أراضي سكنية مجانية للمستفيدين من برنامج “سكني” الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية بالإضافة إلى الدفعات السابقة التي تم الإعلان عنها في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في اطار تخصيص 75 ألف قطعة أرض مجانية خلال هذا العام.

وتسلم عدد من المواطنين في محافظة المجمعة عدداً من الأراضي السكنية في مخطط رقم (1558) الذي يضم 1872 أرضاً سكنية كما قامت الوزارة بتسليم ما يقارب 33 قطعة أرض مجانية وتوزيع وتسليم 56 قطعة أرض في مخطط وادي جليل لعدد من المواطنين المستحقين بمحافظة الطائف .

وتم توزيع 38 أرض مجانية لعدد من المواطنين في محافظة صامطة وتوزيع وتسليم 64 قطعة أرض للمواطنين بمحافظة ضمد إضافة إلى استمرار تسليم 252 قطعة أرض مجانية للمواطنين في كل من مخطط الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة و296 قطعة أرض بمخطط حفر الباطن بالمنطقة الشرقية .