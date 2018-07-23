«الإسكان» تطلق المرحلة الثانية من مشروع «أعالي جدة» لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “أعالي جدة” الواقع في حي الأمير فواز جنوبي محافظة جدة، مؤكدة أنه تم استكمال حجوزات المرحلة الأولى بالوصول إلى 1370 حجز مؤكد للوحدات السكنية في المشروع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للمشروع بهدف استقبال كافة المستفيدين المرشحين لهذا المشروع، داعية الراغبين في زيارة المعرض والاطلاع على تفاصيل الوحدات السكنية في هذا المشروع إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج “سكني” من خلال الرابط التالي: https://sakani.housing.sa/project/425828 كما أن ساعات العمل في المعرض تبدأ من الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساء، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

ويتميز مشروع “أعالي جدة” بموقعه الاستراتيجي على أرض وزارة الإسكان في حي الأمير فواز بمحافظة جدة متوسطاً بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء جدة البحري، وجامعة الملك عبدالعزيز، كما يبعد عن وسط المدينة مسافة لا تتجاوز الـ10 كيلومترات، وتبلغ مساحة المشروع نحو مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 9686 وحدة سكنية من نوع شقة بمساحات متعددة يوفر 3 تصاميم متنوعة تصل مساحاتها إلى 264 متر مربع للشقة الواحدة وبأسعار تبدأ من 260 ألف ريال، وذلك لتلبية احتياج ورغبات كافة المستفيدين من برنامج الدعم السكني.