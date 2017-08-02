الإسكان تطلق اليوم المعهد العقاري

جدة – البلاد

تطلق وزارة الإسكان اليوم الاربعاء المعهد العقاري السعودي بالرياض بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأوضح المشرف العام على المعهد المهندس محمد بن فيصل بن معمر أن المعهد سيسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد أمهر الخبراء في المجال العقاري. وأضاف أنه سيتم تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه، وكذلك خلق فرص وظيفية جديدة للسعوديين، إضافة إلى أن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمناسبات والمعارض ذات العلاقة. وأفاد أن إطلاق المعهد يأتي بهدف تقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية، التي ستسهم في زيادة نسبة السعوديين المؤهلين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة، ويسعى لتنظيم وتطوير السوق العقارية بالمملكة وفق أسس علمية لتكون رافداً في إثراء القطاع العقاري.

مرتبط