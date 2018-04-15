الإسكان تعلن عن 21840 منتجاً سكنياً وتمويليا خلال الدفعة الرابعة

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الرابعة من برنامج “سكني” لعام 2018م، وبإجمالي يصل إلى 21840 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف منتج، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الأربعة الأولى 83562 منتجاً سكنياً وتمويلياً.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر مسرح المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بالرياض عن تفاصيل المنتجات السكينة وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 7686 وحدة سكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة مكة المكرمة 1020، ومنطقة القصيم 2148 وجازان 4170، و160 وحدة في الرياض، و188 في المنطقة الشرقية، فيما تتوزع الأراضي المجانية والبالغة 5854 أرضاً على تسع مناطق تشمل 1845 أرض في مكة المكرمة، و1484 في منطقة نجران، و1015 في عسير، 590 في جازان، 396 في الجوف، 224 في المنطقة الشرقية، 125 في الرياض، 95 في الباحة، و80 أرضاً في منطقة القصيم.

كما تشمل الدفعة 8300 قرضاً عقارياً من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع مناطق المملكة، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة بـ 1346، المدينة المنورة بـ 706، القصيم بـ724، المنطقة الشرقية بـ 1014، عسير بـ 610، تبوك بـ 299، حائل بـ 308، الحدود الشمالية بـ 234، جازان بـ 169، نجران بـ 311، الباحة بـ 162، الجوف بـ 228.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن هذه الدفعة تشمل كافة مناطق المملكة، وتقدم العديد من الخيارات أمام المستفيدين وذلك بهدف تلبية رغبات المتقدمين إلى برنامج الدعم السكني، مشيراً إلى ان الوزارة تهدف إلى تسريع حصول المواطنين على الدعم السكني المناسب لهم.

وأكّد على أن الفترة الحالية تشهد استمرار الوزارة في تسليم الوحدات السكنية في عدد من مناطق المملكة في المشاريع الجاهزة، إذ يجري تسليم المواطنين وحداتهم السكنية في مشاريع طريف، ثادق، المبرز، القنفذة، وبيش، كما نستهدف خلال الفترة المقبلة الاستمرار في تسليم كافة المشاريع التي اكتملت حجوزاتها في بقية المناطق، مبيّناً أن برنامج “سكني” لا يزال يقدم خيارات متنوعة أمام المستفيدين من خلال إطلاق معارض الحجز لعدد من مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، حيث يتم بشكل شهري إطلاق ما لا يقل عن 5 معارض لتلك الوحدات، تتوزع في مختلف مناطق المملكة.

من جهته، أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي حرص الصندوق على تقديم كافة التسهيلات للمستفيدين وتوفير حلول تمويلية مناسبة لكافة المتواجدين في قوائم الانتظار لدى الصندوق، مبيّناً أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن منتج البناء الذاتي، وتقديم الدعم للمستفيدين ممن لديهم تمويل عقاري قائم، بتحويله إلى مدعوم.

وأشار العمودي خلال المؤتمر إلى تقييم بعض التحديات في تمويل المتقاعدين خلال الفترة الماضية، وموظفي القطاع الخاص وبناءً عليها تم اعتماد حلول تمويلية مناسبة لهم تتمثل في إيجاد حلول جديدة بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل للحصول على برنامج القرض العقاري بقبول تمويل منسوبي الجهات غير المعتمدة في قطاع الـشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والمتقاعدين مع تمديد فترة التسديد إلى عمر 70 سنة، إضافة إلى إطلاق “القسط المرن” وذلك بتغيير القسـط الشهري حسب دخل المستفيد بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع عن 65 % من الدخل الشهري بعد التقاعد أو في حال وجود قرض شخصي لديه، كما تم تخفيض الدفعة المقدمة مـن 10% إلـى 5% للمسكن الأول وذلك لتخفيف عبء الدفعة المقدمة التي تشترطها الجهات التمويلية، مشدداً على أن هذه الخدمات وما سبقها من مبادرات تهدف إلى التسهيل على المواطنين المستفيدين من خدمات صندوق التنمية العقارية، وخدمتهم بأفضل صورة ممكنة.