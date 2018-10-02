“الإسكان” تعلن عن 9295 وحدة سكنية جديدة في 3 مدن

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان اليوم الثلاثاء عن إطلاق 3 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 9295 وحدة سكنية “تحت الإنشاء”، متعددة النماذج والتصاميم، وتضم عدداً من الخيارات السكنية كالفلل والتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة، وتتوزع على مدن رابغ والطائف جيزان.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أنه تم إطلاق مشروع “مدينة الورود” في محافظة الطائف والذي يقع على مساحة تتجاوز 6 مليون متر مربع ويوفر 4775 فيلا سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 250 متر مربع وتتميز بتصاميمها المتعددة، فيما تبدأ أسعارها من 499 ألف ريال، ويحوي المشروع على عدد من المرافق التعليمية والخدمية والعديد من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، كما يحوي عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية.

وتتضمن قائمة المشاريع الجديدة التي أعلن عنها البرنامج مشروع “ضاحية الملك عبدالله” بمدينة جيزان والذي يتميز بموقع مميز حيث يبعد 23كم عن المطار و15كم عن جامعة جازان، على أرض تتجاوز مساحتها 4 مليون متر مربع، ويضم المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات والمرافق ويوفر 4170 فيلا سكنية، بمساحات وتصاميم متنوعة، وبمساحات بناء تصل 572 متر مربع وبأسعار تبدأ من 593 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 1980 ريال.

وأعلن عن المرحلة الثانية من مشروع ديار رابغ الممتد على مساحة تتجاوز 260 ألف متر مربع تقريبًا على الأرض الواقعة داخل النطاق العمراني وعلى بعد دقائق من قلب مدينة رابغ، ويوفر المشروع 350 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس وبمساحات تصل الى 274 متر مربع للتاون هاوس، فيما تصل مساحة الفلل لـ 400 متر مربع وبأسعار تبدأ من 590 ألف ريال، يحوي عدد من الجوامع والمساجد والحدائق والمرافق التعليمية والتجارية ومركزًا للإطفاء.