الإسكان تمهل المستفيدين 60 يوما لاستلام المنتج

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جدة ــ البلاد

أمهلت وزارة الإسكان المستفيدين من وحداتها السكنية فترة شهرين لاستلام المنتج، محذرة في الوقت ذاته بأنها ستحذف المتأخرين عن المدة لفسح المجال للمنتظرين.

فيما أماط المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال ، اللثام عن عدد من الطرق للاستفادة من منتجات الوزارة.

وقال: إن وزارة الإسكان تمتلك 13 فرعًا في جميع مناطق المملكة، وترحب بجميع المستفيدين، عبر البوابة الإلكترونية، أو عن طريق الفروع الموزعة في المملكة.

وأشار إلى أن مرحلة الاستفادة من المنتجات تبدأ بتخصيص منتج للمواطن في اتجاهين؛ إما أن يكون منتجًا جاهزًا في ذات المنطقة، أو منتجًا تحت الإنشاء عن طريق البيع على الخريطة، ومن ثم يحصل التمويل عليها.

من جانب آخر، قال المشرف العام على نظام رسوم الأراضي في الوزارة محمد المديهيم: إن استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم، لا يعني الإعفاء النهائي،

موضحا أن الوزارة تلقت عدة طلبات استثناء من الرسوم لاعتقاد أصحابها بخضوع أراضيهم لشروط المادة التاسعة من اللائحة، التي تنص في بعض نقاطها على عدم تطبيق الرسوم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالة وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها.