“الإسكان” تواصل تسليم الفلل الجاهزة

واصلت وزارة الإسكان تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشاريعها للفلل الجاهزة للمستفيدين من برنامج “سكني” ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، إذ تسلم عدد من المواطنين في محافظتي الخرمة وشقراء الأسبوع الماضي عدد من الفلل السكنية الجاهزة، بعد استكمالهم لكافة الإجراءات الإدارية والتمويلية.

ويوفر مشروع الخرمة الواقع في منطقة مكة المكرمة نحو 260 وحدة سكنية جاهزة بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 500 ألف متر مربع، كما يوفر مشروع إسكان شقراء بمنطقة الرياض 250 وحدة سكنية بمساحة إجمالية بلغت 500 ألف متر مربع، وتبدأ أسعار الفلل في مشروعي الخرمة وشقراء بـ237 ألف ريال، كما يحوي المشروعين على عدد من المرافق كالجوامع ومدارس وحدائق وملاعب أطفال ومرافق تجارية وغيرها.