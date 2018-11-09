الإسكان توفر خيارات متعددة في منطقة حائل

الرياض- البلاد

كشفت وزارة الإسكان عن توفيرها 13.799 خياراً سكنياً وتمويلياً للمستفيدين في منطقة حائل، وذلك من خلال برنامج “سكني” الذي تم إطلاقه العام الماضي، تشمل قروضاً عقارية، وأراض مجانية، ومشاريع سكنية متكاملة دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أحدها اليوم بإجمالي 1040 فيلا سكنية.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني” توفير 1151 وحدة سكنية جاهزة تتوزع في مشروعين لوزارة الإسكان في مدينة حائل ومحافظة الشنان، إضافة إلى 7012 أراض مجانية، كما تم من خلال البرنامج تخصيص 5636 قروضاً عقارياً مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أنه تم من خلال “سكني” تقديم 7012 أرض مجانية تتوزع في مختلف مراكز ومحافظات منطقة حائل، مبينة أن هذا الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم بشكل شخصي، كما أن البرنامج يتيح لكافة المواطنين فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو “البناء الذاتي” والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأعلنت الوزارة خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني” عن توفير عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة حائل تشمل إطلاق مشاريع للفلل الجاهزة بالمنطقة يبرز منها “إسكان الشنان” بمحافظة الشنان التابعة لمنطقة حائل ، والذي يوفر 111 وحدة سكنية جاهزة، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 1,134,200 م2 ، تشتمل على جامع و4 مساجد و 6 مدارس ومرافق تجارية و7 حديقة وملاعب للأطفال ، ويتميز كلا المشروعين بتكامل البنية التحتية من حيث شبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي ، والشوارع وطرق المشاة بطريقة تعكس معايير الوزارة في توفير بيئة سكنية مثالية لمواطني منطقة حائل.