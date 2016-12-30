الإسكان توقع اتفاقية مع المركز الوطني للتصديق الرقمي

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الرياض – البلاد

أبرمت وزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات أمس الأول اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتيح هذه الاتفاقية التي وقعها المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الإسكان المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج، للوزارة إصدار شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التحقق من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

وأوضح العريج أن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل وتنويع الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع فئات المجتمع، سواء مواطنين أو جهات حكومية أو خاصة من خلال منظومة متكاملة عبر شبكة إلكترونية مرنة وواضحة،

مشيرا إلى أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات تشرف على الجوانب التقنية لجميع برامج الوزارة، منها برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج البيع على الخارطة، وإيجار، ومركز خدمات المطورين “إتمام”، التي تمتاز بسهولة استخدامها ووضوحها وسرعة الوصول لها،

كما أنها تقوم على تفعيل التواصل الإلكتروني بين الموظفين وبين المواطن والوزارة عن طريق مبادرات الكترونية متعددة تهدف إلى زيادة فاعلية أدا العمل وتوفير الوقت والجهد والشفافية مع الحفاظ على مستويات السرية اللازمة.

وأبان العريج أن تقنية المعلومات تستهدف في الفترة المقبلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات التي تسهم في تطوير التواصل الفعال وفق رؤى وتوجهات وزارة الإسكان.

مما يذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات لها عدة إسهامات ومشاركات دولية ومحلية في المؤتمرات والمناسبات، كان آخرها المؤتمر الحكومي السعودي لعام 2016 من IDC الذي تمت استضافته بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة “يسّر”،

حيث قدم المهندس العريج تجربة وزارة الإسكان في تخطي العقبات التقنية وكيفية التعامل مع التحديات المتمثلة في تطبيق توجه رؤية المملكة 2030 بتبني أحدث التقنيات لتقديم مبادرات الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وفق تجربة استخدام فريدة في بيئة آمنة وبتكلفة تقل عن الطرق التقليدية بتقنيات مفتوحة المصدر.