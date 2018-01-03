الإسكان: حجز 1800 وحدة سكنية بمشروع «بوابة التحلية» في جدة

كشفت وزارة الإسكان عن اكتمال حجز ما يقارب 1800 وحدة سكنية في معرض “بوابة التحلية” بمحافظة جدة بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء مرحلة الحجز, أي ما يعادل أكثر من 93% من الوحدات السكنية التي أتاحتها الوزارة عبر البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص أمام المستفيدين من الدعم السكني في شهر ديسمبر الماضي، حيث يضم مشروع “بوابة التحلية” قرابة الـ1952 وحدة سكنية من نوع شقة، بمساحات متنوعة وأسعار تبدأ من 370 ألف ريال.

ويعد معرض “بوابة التحلية” من بين أحد المعارض التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخراً التي تهدف من خلالها إلى توفير العديد من الخيارات أمام المستفيدين من الدعم السكني، وضخ المزيد من الوحدات السكنية التي تلبي احتياج المستفيدين وتحقق رغباتهم، ويتميز بموقعه الحيوي على تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” مع طريق الحرمين، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 190 ألف متر مربع، متكاملة الخدمات والبنية التحتية، وتشمل المرافق العامة والمسطحات الخضراء.

يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، حيث يتزامن ذلك مع مشاريع البيع على الخارطة في منطقة تبوك، ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع عرعر في منطقة الحدود الشمالية، كما أن هناك عدد من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، والدمام وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.

وتواصل وزارة الإسكان منذ مطلع العام الجاري إطلاق المزيد من المشاريع سواء فلل جاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية للمخصص لهم ضمن سكني 2017، بعد اكتمال مستهدف الوزارة الذي أعلنت عنها ضمن برنامج “سكني” بتخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما أعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية عن المرحلة الثانية من برنامج “سكني” والتي تستهدف تخصيص نحو 300 ألف منتج سكني وتمويلي.