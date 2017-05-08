الإسكان : 29 مشروعاً للبيع على الخارطة

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الرياض ــ البلاد

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن عدد من المشاريع على الخارطة جارية التنفيذ، وتمت الموافقة على تراخيص تسويق مشاريع اخرى سيتم إنجازها لاحقاً .

وحسب تقرير للوزارة، فان قائمة المشاريع المرخص لها والمتوقع الانتهاء من اشغالها وتسليمها لاصحابها خلال العامين 2017 و2018 يصل إلى 29 مشروعا في 7 مدن، يتركز 23 مشروعا منها في مديني جدة والرياض. وتضم هذه المشاريع أكثر من 34.51 ألف منتج سكني متنوع بين أراضي وفلل ووحدات سكنية.